Edin Visca: 'Detaylar şampiyonluğu getirecek'

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederken gol Edin Visca'dan geldi.



Bosnalı yıldız, maçın ardından görüşlerini aktarırken, şu ifadeleri kullandı:



"Zor bir maç oldu. Kasımpaşa çok iyi takım. Bizi çok zorladılar. 2-3 gol bulabilir, maçı daha erken bitirebilirdik. Kasımpaşa'ya topu bıraktık ama pozisyon vermedik. Gol, asist ne kadar önemliyse koşmak, mücadele etmek o kadar önemli. Kendimi evde hissediyorum ilk günden beri. Çok samimi bir grup içerisindeyim. Kendimi iyi hissediyorum. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah daha iyi olacağım. Bu kadar samimi ve iyi bir grup beni iyi karşıladı. Ben de karşılığını vermeye çalışıyorum. Çok koştuk, defansta ve hücumda. Küçük detaylar bize şampiyonluğu getirecek. Trabzon'da çok mutluyum. Yıllardır beni istiyorlardı. Çok mutluyum. 3 günde 1 maç oynamak istiyorum. Önümüzdeki hafta yine zor maçımız var. Dolu tribünler istiyoruz. Her haftaya konsantre olmak hedefimiz. Yavaş yavaş hedefimize ulaşacağız."





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