Edin Dzeko neden antrenmana çıkmadı?

Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Edin Dzeko çarşamba günkü çıkmadı.
Bosnalı yıldız golcünün durumunun önemli olmadığı ve rutin dinlenme nedeniyle antrenmana çıkmadığı belirtildi.
Dzeko'nun bugün (perşembe) takımla çalışacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 44 maçta süre bulan Edin Dzeko, 24 gol attı ve 9 asist yaptı.
Bosnalı yıldız golcünün durumunun önemli olmadığı ve rutin dinlenme nedeniyle antrenmana çıkmadığı belirtildi.
Dzeko'nun bugün (perşembe) takımla çalışacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 44 maçta süre bulan Edin Dzeko, 24 gol attı ve 9 asist yaptı.