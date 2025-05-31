Fenerbahçe'ye veda eden 39 yaşındaki golcü futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'dan ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüp, Konyaspor maçı öncesi Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda etti. Gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymeyecek olan Edin Dzeko, bugün İstanbul'dan ayrıldı.
Saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen 39 yaşındaki futbolcu, ülkesi Bosna Hersek'e gitti.
Sarı-lacivertli kulüp, Konyaspor maçı öncesi Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda etti. Gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymeyecek olan Edin Dzeko, bugün İstanbul'dan ayrıldı.
Saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen 39 yaşındaki futbolcu, ülkesi Bosna Hersek'e gitti.