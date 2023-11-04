Edin Dzeko: ''İlk şut ve ortaları gol oldu''

Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko: ''İlk şut ve ortaları gol oldu''
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04 Kasım 2023 22:01
Son güncelleme 04 Kasım 2023 22:03
Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından konuştu. 

Mücadeleyi değerlendiren Dzeko, "İlk yaptıkları ortada kalemizde gol gördük. İlk şutları, ilk ortaları gol oldu. Sürekli uzan topla oynadılar. Sonrasında ikinci topu kazanmaya çalıştılar. İlk yarı çok fazla hatalar yaptık.'' yorumunu yaptı.

Bu maçtan ders alacaklarını söyleyen Boşnak golcü, ''Futbolda kazanmak ve kaybetmek var. En önemli şey vazgeçmemekti. Kırmızı karttan sonra da maçı bırakmadık. Bu pozitif olan şey. Tekrar aynı hataları yapmamak için de ders alacağız." ifadelerini kullandı.

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