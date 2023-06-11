Edin Dzeko finali tamamlayamadı

Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko, Manchester City maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko finali tamamlayamadı
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11 Haziran 2023 00:04
Inter'in İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yle karşı karşıya geldiği mücadelde Edin Dzeko karşılaşmayı tamamlayamadı.

Bosnalı golcü karşılaşmaya ilk 11'de başlarken dakikalar 57'yi gösterdiğinde maça devam edemedi. Yerini Lukaku'ya bırakan Dzeko'nun sakatlığının durumu ise maç sonu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Bilindiği gibi Edin Dzeko'nun adı Fenerbahçe'ile anılıyordu.

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