Edin Dzeko finali tamamlayamadı

Inter'in İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yle karşı karşıya geldiği mücadelde Edin Dzeko karşılaşmayı tamamlayamadı.
Bosnalı golcü karşılaşmaya ilk 11'de başlarken dakikalar 57'yi gösterdiğinde maça devam edemedi. Yerini Lukaku'ya bırakan Dzeko'nun sakatlığının durumu ise maç sonu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.
Bilindiği gibi Edin Dzeko'nun adı Fenerbahçe'ile anılıyordu.
Bosnalı golcü karşılaşmaya ilk 11'de başlarken dakikalar 57'yi gösterdiğinde maça devam edemedi. Yerini Lukaku'ya bırakan Dzeko'nun sakatlığının durumu ise maç sonu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.
Bilindiği gibi Edin Dzeko'nun adı Fenerbahçe'ile anılıyordu.
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