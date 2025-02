Edin Dzeko: 'Bu her zaman olmaz!'

Mücadeleyi değerlendiren Boşnak yıldız, "Çılgınca bir maçtı. Maç içinde çok iniş çıkış oldu. İlk 10 dakika kalemizde 2 gol gördük, kabul edilebilir bir şey değil, olmamalı. Özellikle stadyumumuzda bunu yaşamamalıyız. Hatalarımızı düzeltmeliyiz. 2-0'dan geri dönmek her zaman kolay olmaz. Bu her zaman olmaz." dedi.



"YAŞ SADECE BİR SAYIDIR"



Ayrıca 38 yaşındaki futbolcu, "Yaş sadece bir sayıdır. Kafanızda hissettiğiniz şey, çok önemlidir. Vücudunuza nasıl baktığınız önemlidir. Vücudunuzu her gün fit tutmak çok önemlidir. Biz ekmeğimizi futboldan kazanıyoruz. Belli bir yaşa gelince çok daha dikkatli olmalısınız. Ben her zaman pozitifim, futboldan kayif alıyorum. Sahada olduğum sürece en iyimi ortaya koymaya çalışacağım." ifadelerini de kullandı.

Fenerbahçe , ilk 13 dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.Sarı-Lacivertliler adına 2 gol kaydeden Dzeko, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.