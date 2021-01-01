E'Twaun Moore, Orlando Magic'le anlaştı

Serbest oyuncu E'Twaun Moore'un, Orlando Magic ile tek yıllığı 2.6 milyon dolarlık anlaşmaya vardığı bildirildi.



NBA'de 11. sezonuna oynayacak olan Moore, daha önce Magic'te 2012-2014 yılları arasında da forma giymişti.



32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Phoenix Suns'ta oynamış ve 27 maçta (maç başına 14.4 dakikada) 4.9 sayı, 1.7 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları tutturmuştu.



Moore, Cole Anthony (21 yaş), Mo Bamba (23), Markelle Fultz (23), Wendell Carter Jr. (22), R.J. Hampton (20), Jonathan Isaac (23), Chuma Okeke (23) ve çaylak Jalen Suggs (20) gibi birkaç genç oyuncuya sahip bir Magic takımında veteran varlığı sunacak.



