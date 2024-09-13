Miami Heat efsanesi Dwyane Wade'in, 27 Ekim'de Kaseya Center'ın önünde dikilecek bir heykel ile onurlandırılacağı bildirildi.



Heat, 27 Ekim'de Kaseya Center'ın önünde bir Wade heykeli dikeceğini ve ardından 28 Ekim'de Detroit Pistons'a karşı oynayacağı iç saha maçının bir parçası olarak, kendisini bir törenle anacağını duyurdu.



Heykelin, Şikago'daki Michael Jordan heykeli ve Los Angeles'taki Kobe Bryant heykelinin arkasındaki Rotblatt Amrany Stüdyosu tarafından oluşturulduğu belirtildi.



Geçtiğimiz Ocak ayında Heat, efsanevi oyuncusunun 2024 takvim yılı içerisinde heykelini görücüye çıkaracağı açıklamıştı.



Miami'nin 2003 NBA Draftı'nda 5'inci sıradan seçtiği Wade, kariyerinin ilk 13 sezonunu burada geçirmiş ve ardından 2017-18 sezonunda 21 maçta ve 2018-19'daki son sezonunda takıma geri dönmüştü.



Wade, Heat formasıyla çıktığı 948 maçta 22.7 sayı, 5.6 asist ve 4.7 ribaund ortalamaları yakalamış, 13 kez All-Star seçilmiş, üç kez şampiyonluk kazanmış ve 2006'da ise Finaller MVP'si ödülünün sahibi olmuştu.





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