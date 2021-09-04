Dusko Tosic, Miralem Pjanic için uçak kaldırttı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Miralem Pjanic transferinde önemli rol oynadı.



Dusko Tosic, hem Pjainc'e Beşiktaş'ı anlattı, hem de zamana karşı verilen yarışta özel uçak işini halletti. Bir arkadaşı vasıtasıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya özel uçak indirildi.



Yıldız futbolcu Pjanic hazırlıklarını tamamladı ve sonrasında vakit kaybı olmaması için havalimanının yakınına giderek gelecek haberi beklemeye geçti. Beşiktaş ve Barcelona arasındaki resmi evrak yazışmaları tamamlandı. Anlaşmalar imzalandı ve Pjanic, İstanbul'a geldi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Tosic, "Miralem Pjanic iyi arkadaşım. Beşiktaş'a yardım ettiğim için mutluyum. Pjanic inşallah iyi oynayacak" sözlerini kullandı.



