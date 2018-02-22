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Dusko Tosic derbide 11'e dönüyor!

Şenol Güneş, Bayern Münih maçında oyuna ikinci yarı giren Tosic'i derbide sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Milliyet
Dusko Tosic derbide 11'e dönüyor!
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22 Şubat 2018 09:21
Bayern Münih maçı sonrası Almanya'dan sabaha karşı İstanbul'a dönen Beşiktaşlı futbolcular dün dinlendi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in bir gün izin verdiği siyah-beyazlı oyuncular yoğun tempoda yorgunluk atma fırsatı buldu.

Kartal bugün basına kapalı yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak. Şenol Güneş'in derbi maçta kadroda bazı önemli değişiklikler yapacağı aktarıldı.

Allianz Arena'da gördüğü kırmızı kartla tepkileri üzerine çeken Domagoj Vida'yı yedeğe çekmeyi planlayan Güneş'in, Dusko Tosic'i yeniden ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.

Sakatlıktan yeni çıkan Tosic'in Bayern Münih maçının ikinci yarısında ortaya koyduğu performansa geçer not veren siyah-beyazlı hocanın, Sırp oyuncuya dönüş yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Şenol Güneş'in cezalı Pepe'nin yokluğunda ise Medel'e stoperde şans tanıması bekleniyor.

İşte Şenol Güneş'in muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Vagner Love.



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