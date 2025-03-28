Dursun Özbek: 'İki maçı geçin, istediğinizi alın!'

Önce ligde Beşiktaş ardından kupada Fenerbahçe ile oynanacak iki derbi öncesinde Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz'da antrenman kaçırmıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaraylı oyuncuların hem birikmiş başarı primleri hem de maaş taksitlerini ödeyen Başkan Özbek, tesislerde çalışmaları yakından takip ediyor.
Önceki gün doğum günü nedeniyle Okan Buruk ve sarı kırmızılı oyuncularla pasta kesen Özbek, dün de Kemerburgaz'a çıkarma yaptı. Okan Buruk ve futbolculara olan güvenini dile getiren Galatasaray Başkanı, zafere inandığını söyledi.
"İKİ DERBİYİ KAZANIN, BENDEN NE İSTİYORSANIZ İSTEYİN"
Özbek, takıma yaptığı kısa konuşmada "Şu iki derbiyi kazanın, benden ne istiyorsanız isteyin. Derbi primlerini galibiyetlerden sonra birlikte belirleyelim. Zaten bu iki maçı kazanırsak iki kupayı da ben şimdiden müzemize gelmiş sayarım. Sizden tek istediğim şey tamamen sahaya odaklanmanız. Galatasaray inşallah bu sezonu çifte kupayla kapatacak. 25. şampiyonluğuna imza atıp armasına 5. yıldızı ekleyecek. Size güveniyor ve inanıyorum" ifadelerini kullandı.
ÖZBEK'E SÖZ VERDİLER
Oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk da Başkan Dursun Özbek'e zafer sözü verdi.
Galatasaraylı oyuncuların hem birikmiş başarı primleri hem de maaş taksitlerini ödeyen Başkan Özbek, tesislerde çalışmaları yakından takip ediyor.
Önceki gün doğum günü nedeniyle Okan Buruk ve sarı kırmızılı oyuncularla pasta kesen Özbek, dün de Kemerburgaz'a çıkarma yaptı. Okan Buruk ve futbolculara olan güvenini dile getiren Galatasaray Başkanı, zafere inandığını söyledi.
"İKİ DERBİYİ KAZANIN, BENDEN NE İSTİYORSANIZ İSTEYİN"
Özbek, takıma yaptığı kısa konuşmada "Şu iki derbiyi kazanın, benden ne istiyorsanız isteyin. Derbi primlerini galibiyetlerden sonra birlikte belirleyelim. Zaten bu iki maçı kazanırsak iki kupayı da ben şimdiden müzemize gelmiş sayarım. Sizden tek istediğim şey tamamen sahaya odaklanmanız. Galatasaray inşallah bu sezonu çifte kupayla kapatacak. 25. şampiyonluğuna imza atıp armasına 5. yıldızı ekleyecek. Size güveniyor ve inanıyorum" ifadelerini kullandı.
ÖZBEK'E SÖZ VERDİLER
Oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk da Başkan Dursun Özbek'e zafer sözü verdi.