Dursun Özbek: 'Hep aynı kupayı alıyorduk, iyi oldu'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in değişen logosu ve kupası hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.
"Değişen Süper Lig kupası ve logosu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Dursun Özbek'in verdiği yanıt sosyal medyada yankı uyandırdı.
Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupasının değişmesiyle ilgili Başkan Özbek, "Galatasaray olarak aynı kupayı almaktan yorulmuştuk. Şimdi bu sezon değişik kupa. İnşallah bu sezon Galatasaray'a nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.
"Değişen Süper Lig kupası ve logosu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Dursun Özbek'in verdiği yanıt sosyal medyada yankı uyandırdı.
Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupasının değişmesiyle ilgili Başkan Özbek, "Galatasaray olarak aynı kupayı almaktan yorulmuştuk. Şimdi bu sezon değişik kupa. İnşallah bu sezon Galatasaray'a nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.
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