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27 Haziran
Daejeon-Jeju SK
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Dursun Özbek: "Hedefimiz Avrupa'da başarı"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sene Avrupa'da başarılı olmak istediklerini söyledi.

calendar 27 Haziran 2025 22:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek: 'Hedefimiz Avrupa'da başarı'
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Bodrum'daki şampiyonluk kutlamalarına katıldı.

Özbek, burada Ekol TV'den Avrupa'daki hedefle ilgili gelen sorunun ardından şu sözleri kullandı:

"Hedefimiz Avrupa'da başarı. Bizim misyonumuz, Ali Sami Bey'in koyduğu misyon Avrupa'da başarılı olmak. Özellikle bu sene en büyük hedefimiz o, Avrupa'da inşallah başarıyı yakalamak."


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