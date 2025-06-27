Dursun Özbek: 'Hedefimiz Avrupa'da başarı'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Bodrum'daki şampiyonluk kutlamalarına katıldı.
Özbek, burada Ekol TV'den Avrupa'daki hedefle ilgili gelen sorunun ardından şu sözleri kullandı:
"Hedefimiz Avrupa'da başarı. Bizim misyonumuz, Ali Sami Bey'in koyduğu misyon Avrupa'da başarılı olmak. Özellikle bu sene en büyük hedefimiz o, Avrupa'da inşallah başarıyı yakalamak."
Özbek, burada Ekol TV'den Avrupa'daki hedefle ilgili gelen sorunun ardından şu sözleri kullandı:
"Hedefimiz Avrupa'da başarı. Bizim misyonumuz, Ali Sami Bey'in koyduğu misyon Avrupa'da başarılı olmak. Özellikle bu sene en büyük hedefimiz o, Avrupa'da inşallah başarıyı yakalamak."
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