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Durant: "Tüm favori oyuncularım, iki numara giydiler!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Nets ile farklı bir forma numarası giymeye karar vermesinin sebebini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Nets ile farklı bir forma numarası giymeye karar vermesinin sebebini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Durant, Nets ile yeni bir forma numarası giyeceğini açıkladığında herkesi şaşırtmıştı. KD, kendisine "çok yakın ve sevdiği birini onurlandırmak için" yeni numarası olarak 7'yi seçmişti:

"35 beni ve ailemi Maryland eyaletinden, Seat Pleasant'tan almış ve bize dünyayı göstermişti. Ama basketbol hayatımın bir sonraki bölümüne başlarken, sırtımda giyeceğim numara, beni bir dahaki sefer sahada gördüğünüzde 7 numara olacak."

Yakın zamanda KD, The Players Tribune ile farklı bir numara giyme kararı hakkında konuştu.

KD, kariyeri boyunca iki farklı numara giyen favori oyuncularından bazılarını taklit etmek istediğini açıkladı. Yıldız oyuncu, LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan ve Carmelo Anthony'den bahsetti:

"Kariyerimin bu aşaması için yeni bir şeyler denemek istedim. Ayrıca tüm favori süperstarlarım iki numara giymişlerdi. Kobe (Kobe Bryant, 8 ve 24), Mike (Michael Jordan, 23 ve 45), LeBron (LeBron James, 23 ve 6). Tabii Melo'yu da unutamam (Carmelo Anthony, 15 ve 7, bu yıl 00 ekleyerek)."


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