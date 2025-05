Phoenix Suns'ın süperstarı Kevin Durant'in ismi, yaz dönemi yaklaşırken yeniden takas söylentilerinin merkezinde.



ESPN'den Shams Charania'nın San Antonio Spurs ile "karşılıklı ilgi" olduğunu öne sürmesinin ardından, Durant sosyal medyada bu iddialara dolaylı bir yanıt verdi. Phoenix Suns'taki geleceği belirsizliğini koruyan yıldız oyuncu, kariyerinde beşinci kez takım değiştirme ihtimaliyle bir kez daha basketbol kamuoyunun gündeminde.



Durant, şubat ayındaki takas dönemi öncesinde de geleceği belirsiz bir süreç yaşamıştı. Şimdi ise Houston Rockets ve Minnesota Timberwolves gibi takımların yıldız oyuncuyla ilgilendiği iddiaları gündemde.



ESPN'den Shams Charania, "The Pat McAfee Show"da yaptığı açıklamada Durant için bir başka olası adresin de San Antonio Spurs olduğunu öne sürdü. Charania, "Spurs ile Durant arasında takas döneminde karşılıklı bir ilgi vardı," dedi.



Durant bu iddiaya doğrudan cevap vermese de sosyal medya üzerinden bir yanıt verdi.



Bir NBA taraftarı, X platformunda Spurs-Durant dedikodularını alıntılayarak, Durant'ın kariyerinde beşinci farklı takıma gitme olasılığını eleştirdi:

"@KDTrey5'in beşinci takımı olurdu. Beş farklı takımda oynamış bir oyuncu tüm zamanların ilk 15'ine giremez. Gerçek kazananlar hanedan kurar, her zorlukta gemiyi terk etmez."



Durant ise şu cevabı verdi:

"Her zaman dediğim gibi! Kurallarınızı kendiniz uydurun ve NBA fantezi dünyanızı dilediğiniz gibi şekillendirin. O top 15 listesinin tadını çıkarın."



Bu yanıt, Charania'nın Spurs iddiasını ne doğruladı ne de yalanladı. Durant, San Antonio'da oynamaya sıcak bakıp bakmadığını da net şekilde belirtmedi. Ancak Victor Wembanyama ve De'Aaron Fox gibi genç yeteneklerle birlikte oynama ihtimali, 17 yıllık kariyerinde şampiyonluk kovalayan 35 yaşındaki yıldız için cazip bir senaryo olabilir.