28 Mayıs
Real Betis-Chelsea
22:00
28 Mayıs
Fredrikstad-Rosenborg
20:00
28 Mayıs
Bodo/Glimt-Viking
22:00
29 Mayıs
Internacional-Bahia
01:00

Durant, Spurs takası iddialarına dolaylı yanıt verdi

Phoenix Suns'ın süperstarı Kevin Durant'in ismi, yaz dönemi yaklaşırken yeniden takas söylentilerinin merkezinde.

calendar 28 Mayıs 2025 13:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Durant, Spurs takası iddialarına dolaylı yanıt verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Phoenix Suns'ın süperstarı Kevin Durant'in ismi, yaz dönemi yaklaşırken yeniden takas söylentilerinin merkezinde.

ESPN'den Shams Charania'nın San Antonio Spurs ile "karşılıklı ilgi" olduğunu öne sürmesinin ardından, Durant sosyal medyada bu iddialara dolaylı bir yanıt verdi. Phoenix Suns'taki geleceği belirsizliğini koruyan yıldız oyuncu, kariyerinde beşinci kez takım değiştirme ihtimaliyle bir kez daha basketbol kamuoyunun gündeminde.

Durant, şubat ayındaki takas dönemi öncesinde de geleceği belirsiz bir süreç yaşamıştı. Şimdi ise Houston Rockets ve Minnesota Timberwolves gibi takımların yıldız oyuncuyla ilgilendiği iddiaları gündemde.

ESPN'den Shams Charania, "The Pat McAfee Show"da yaptığı açıklamada Durant için bir başka olası adresin de San Antonio Spurs olduğunu öne sürdü. Charania, "Spurs ile Durant arasında takas döneminde karşılıklı bir ilgi vardı," dedi.

Durant bu iddiaya doğrudan cevap vermese de sosyal medya üzerinden bir yanıt verdi.

Bir NBA taraftarı, X platformunda Spurs-Durant dedikodularını alıntılayarak, Durant'ın kariyerinde beşinci farklı takıma gitme olasılığını eleştirdi:
"@KDTrey5'in beşinci takımı olurdu. Beş farklı takımda oynamış bir oyuncu tüm zamanların ilk 15'ine giremez. Gerçek kazananlar hanedan kurar, her zorlukta gemiyi terk etmez."

Durant ise şu cevabı verdi:
"Her zaman dediğim gibi! Kurallarınızı kendiniz uydurun ve NBA fantezi dünyanızı dilediğiniz gibi şekillendirin. O top 15 listesinin tadını çıkarın."

Bu yanıt, Charania'nın Spurs iddiasını ne doğruladı ne de yalanladı. Durant, San Antonio'da oynamaya sıcak bakıp bakmadığını da net şekilde belirtmedi. Ancak Victor Wembanyama ve De'Aaron Fox gibi genç yeteneklerle birlikte oynama ihtimali, 17 yıllık kariyerinde şampiyonluk kovalayan 35 yaşındaki yıldız için cazip bir senaryo olabilir.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.