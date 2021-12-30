Dünya sporunda 2021 böyle geçti

EURO 2020'nin şampiyonu İtalya

2020 Tokyo'nun en başarılı ülkesi ABD

NBA'de şampiyon Milwaukee Bucks

Avrupa basketbolunun en büyüğü Anadolu Efes

Nefes kesen yarışta son sözü Verstappen söyledi

Pogacar, Fransa Bisiklet Turu'nda unvanını korudu

Avrupa futbolunun en büyüğü Chelsea

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir yıl ertelenen ve 2021'de yapılan 16. Avrupa Futbol Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere birçok spor dalında nefes kesen şampiyonluk ve madalya mücadeleleri yıla damga vurdu.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, 1968'in ardından ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşarken, ilk kez finale çıkan İngiltere taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatamadı.İtalya'nın yenilgi yüzü görmediği turnuvada 5'er kez rakip fileleri havalandıran Portekizli Cristiano Ronaldo ile Çek Patrik Schick, en golcü futbolcular oldu. Bu arada B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı. Eriksen'in sağlık durumu uzun süre gündem oldu.Japonya'nın başkenti Tokyo'da koronavirüs nedeniyle seyircisiz düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ABD, 39 altın, 41 gümüş ve 33 bronz madalyayla organizasyonun en başarılı ülkesi oldu.Sıralamada Çin, 38 altın, 32 gümüş ve 18 bronz madalyayla ikinciliği, ev sahibi Japonya ise 27 altın, 14 gümüş, 17 bronzla üçüncülüğü elde etti.Atletizmde dünyanın merakla beklediği erkekler 100 metre yarışını 9.80'lik derecesiyle İtalyan Lamont Marcell Jacobs kazandı. Bu derecesiyle yeni Avrupa rekorunu da kıran 26 yaşındaki atlet, İtalya'ya sprintteki ilk altın madalyasını getirdi. Jakobs, olimpiyatlarda Barselona 1992'den sonra erkekler 100 metreyi kazanan ilk Avrupalı oldu.Lorenzo Patta, Marcell Lamont Jacobs, Fostine Eseosa Desalu ve Filippo Tortu'dan oluşan İtalya, erkekler 4x100 metre bayrak yarışını 37.50'lik dereceyle kazanarak büyük bir sürprize imza attı.Erkekler yüksek atlamada altın madalyayı Katarlı Mutaz Essa Barshim ile İtalyan sporcu Gianmarco Tamberi paylaştı. Londra 2012'de bronz, Rio 2016'da gümüş madalya alan Katarlı Mutaz Essa Barshim, 2,37 metre atladı. İtalyan sporcu Gianmarco Tamberi ile Belaruslu Maksim Nedasekau da aynı dereceyi yaptı.Üç sporcudan geçerli atlayış sayıları aynı olan Barshim ile Tamberi, olimpiyat altın madalyasını paylaştı. Barshim, Londra 2012'de bronz madalyasını Kanadalı Derek Droin ve Büyük Britanyalı Robert Grabarz ile paylaşmıştı.Gülle atmada bronz madalya kazanan Yeni Zelandalı Valerie Adams, tek bir alan etkinliğinde 4 olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın oldu. Pekin 2008 ve Londra 2012'de altın, Rio 2016'da gümüş madalya alan Adams, Tokyo 2020'de de bronz madalyayla kürsü gördü.36 yaşındaki Adams, bu başarısıyla alan etkinliklerinde (atma ve atlama) tek bir branşta üst üste 4 olimpiyatta madalya alan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti.Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon finalinde Milwaukee Bucks, 2-0 geriye düştüğü seride Phoenix Suns'ı 4-2 yenerek şampiyon oldu.Bucks, 1971'den sonra tarihinin ikinci şampiyonluğuna ulaşırken, finallerin en değerli oyuncusu Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo seçildi.Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti. Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.Pilotlar klasmanında büyük çekişmeye sahne olan Formula 1'de şampiyonluk düğümü son yarışın son turunda çözüldü.Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği 2021 sezonunda, 47 yıl sonraki ilk, Formula 1 tarihinde ise 2. kez iki pilot son yarışa eşit puanla başladı.Kazaların, pit stop stratejilerinin damga vurduğu yarışın bitimine 6 tur kala Williams pilotu Nicholas Latifi kaza yapınca piste güvenlik aracı girdi ve Verstappen yeniden şampiyonluk yarışına dahil oldu.Yarış direktörü Michael Masi, Vestappen'in tur bindirmesi gereken otomobillere güvenlik aracını geçme izni verince iki pilot son turda baş başa kaldı ve lastikleri yeni olan Hollandalı pilot yaptığı atakla kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzandı.BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar, Fransa Bisiklet Turu'nda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.8. etapta giydiği sarı mayoyu bir daha çıkarmayan 22 yaşındaki sporcu, Fransa Bisiklet Turu'nda art arda şampiyonluk yaşayarak önemli bir başarıya imza attı. Pogocar, sarının yanı sıra kırmızı benekli (dağların kralı) ve beyaz (en iyi genç bisikletçi) mayoların da sahibi oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde iki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi.Alman futbolcusu Kai Havertz'in golüyle kupaya uzanan Thomas Tuchel yönetimindeki Londra temsilcisi, tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'a 11-10 üstünlük kuran Villarreal, tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.Chelsea ile Villarreal arasında oynanan UEFA Süper Kupa'da ise İspanyol temsilcisine penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyonluğa uzandı.