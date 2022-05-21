Dünya şampiyonu boksörler, Bakan Kasapoğlu ile buluştu!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya kazanan ay-yıldızlı sporcuları ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Kasapoğlu, Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun ardından dünya şampiyonu olan milli takımla bir araya geldi.



Boksörler ve teknik ekiple kameraların karşısına geçen Bakan Kasapoğlu, bir gurur tablosu olduğunu belirterek, "Gençlerimizin, kadın sporcularımızın ülkemize yaşattığı gurur tablosu bizler için çok büyük bir mutluluk. Tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Bize Gençlik Haftası'nda, 19 Mayıs'ın hemen ertesinde çok büyük bir mutluluğu yaşattılar. 5 altın ve 2 bronzla hem madalya rekoru kırdılar hem de dünya şampiyonluğuyla kadın boksunda Türkiye'nin adını zirveye kazıdılar. Hem kendilerini hem de onlarda emeği olan hocalarını ve ailelerini tebrik ediyorum." diye konuştu.



Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sporda da zirveye oynadığını aktaran Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Yıllardan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen emekler, yatırımlar ve özveriyle gelinen nokta hamdolsun hepimizi gururlandırıyor. Kadın odaklı spor diyoruz. Fırsat eşitliğini ne kadar ciddi bir şekilde odak aldığımızın, ilkelerimiz, stratejilerimiz ve politikalarımızla yolumuza nasıl güçlü devam ettiğimizin en güzel resmi bu. Bu resimle gurur duyuyorum. Bu resmi, tabloyu, sevinci, mutluluğu büyütme ve güçlendirme adına spor camiamızla el ele vererek daha güçlü ve başarılı yarınlara yürüyeceğiz. Her bir sporcumuzu gönülden tebrik ediyorum. Milletimizi bu anlamlı ve güzel başarıyla mutlu kıldıkları için hepsine gönülden teşekkür ediyorum."



Takım kaptanı Şennur Demir de hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olduğunu vurgulayarak, "Takım arkadaşlarıma, bakanlığımıza ve yüce Türk milletine teşekkür ediyorum. Kaç bayramdır bayram yaşamıyoruz ki sırf bugünü bayram edelim. Bütün Türk milletine bu şampiyonluğumuz armağan, ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu takımın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan da bol madalyayla döneceğine inanıyorum. Desteğinizi esirgemeyin. Herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.





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