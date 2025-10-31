Dünya Kupası'nda 4 Türk Büyükusta

Türkiye'den 4 ismin katılacağı 2025 Satranç Dünya Kupası, 1 Kasım Cumartesi günü Hindistan'da başlayacak.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre 206 sporcunun mücadele edeceği organizasyon, 1-26 Kasım tarihlerinde Goa eyaletindeki Arpora kasabasında düzenlenecek.
Dünyanın büyükusta (GM) ünvanlı en iyi satranç oyuncularını bir araya getirecek turnuvada Türkiye'yi, Ediz Gürel, Yağız Kaan Erdoğmuş, Emre Can ve Mustafa Yılmaz temsil edecek.
Eleme sistemiyle yapılacak 2025 Satranç Dünya Kupası'nda toplam 2 milyon dolar para ödülü dağıtılacak.