31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-052'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-155'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-145'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Dünya Kupası'nda 4 Türk Büyükusta

2025 Satranç Dünya Kupası, 1 Kasım Cumartesi günü Hindistan'ın Goa kentinde başlıyor. Toplam 206 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi Ediz Gürel, Yağız Kaan Erdoğmuş, Emre Can ve Mustafa Yılmaz temsil edecek.

calendar 31 Ekim 2025 15:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Dünya Kupası'nda 4 Türk Büyükusta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye'den 4 ismin katılacağı 2025 Satranç Dünya Kupası, 1 Kasım Cumartesi günü Hindistan'da başlayacak.
 
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre 206 sporcunun mücadele edeceği organizasyon, 1-26 Kasım tarihlerinde Goa eyaletindeki Arpora kasabasında düzenlenecek.
 
Dünyanın büyükusta (GM) ünvanlı en iyi satranç oyuncularını bir araya getirecek turnuvada Türkiye'yi, Ediz Gürel, Yağız Kaan Erdoğmuş, Emre Can ve Mustafa Yılmaz temsil edecek.
 
Eleme sistemiyle yapılacak 2025 Satranç Dünya Kupası'nda toplam 2 milyon dolar para ödülü dağıtılacak.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
