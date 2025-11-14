13 Kasım
Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde hafta 8 maçla başladı.

14 Kasım 2025 01:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları!
Avrupa elemelerinde 9. hafta heyecanı, D, F, I ve K gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

D Grubu'nda Fransa, Ukrayna'yı Kylian Mbappe (2), Michael Olise ve Hugo Ekitike'nin golleriyle 4-0 yenerek liderliği garantiledi ve Dünya Kupası bileti aldı. Rakip fileleri iki kez havalandıran Mbappe, kariyerinde 400 gole ulaştı.

İrlanda Cumhuriyeti, F Grubu'nda Portekiz'i Troy Parrott'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Rakibine kaybederek Dünya Kupası'nı garantileme şansını kaçıran Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 59. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yıldız futbolcu, 226. kez forma giydiği milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.


I Grubu'nda Norveç, Estonya'yı Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın ikişer golüyle 4-1 yendi. Son maçlar öncesi en yakın rakibi İtalya'nın 3 puan önünde liderlikte bulunan Norveç, 17 gol averaj farkıyla Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük şans yakaladı.

İngiltere'nin önceden Dünya Kupası bileti aldığı K Grubu'nda ise Arnavutluk, ikinci sırayı garantileyerek play-off'lara kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- D Grubu

Azerbaycan-İzlanda: 0-2

Fransa-Ukrayna: 4-0

- F Grubu

Ermenistan-Macaristan: 0-1

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 2-0

- I Grubu

Norveç-Estonya: 4-1

Moldova-İtalya: 0-2

- K Grubu

Andorra-Arnavutluk: 0-1

İngiltere-Sırbistan: 2-0

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
