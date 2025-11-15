14 Kasım
Finlandiya-Malta
0-1
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
1-0
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
0-2
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
3-1
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
1-2
14 Kasım
Polonya-Hollanda
1-1

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları belli oldu.

calendar 15 Kasım 2025 01:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Avrupa elemelerinde 9. hafta heyecanı, A, G ve L gruplarında oynanan 6 maçla devam etti.

L Grubu'nda, Hırvatistan konuk ettiği Faroe Adaları'nı 3-1 yenerek grup liderliğini garantiledi ve Dünya Kupası bileti aldı.


A Grubu'nda, Galatasaray'da forma giyen Leroy Sane'nin de ilk 11'de sahaya çıktığı Almanya deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma yolunda grup liderliğini korudu. Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar'ın ilk 11'de yer aldığı Slovakya ise konuk ettiği Kuzey İrlanda'yı 1-0 yendi ve grupta ilk 2 sırada yer almayı garantiledi. Gruptaki son hafta maçında 12'şer puanlı Almanya ile Slovakya, grup liderliği ve Dünya Kupası bileti için karşılaşacak.

G Grubu'nda, Polonya konuk ettiği Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, Hollanda, Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük şans yakaladı. Polonya'da Fenerbahçe'nin de formasını giyen Sebastian Szymanski, 13. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Lüksemburg-Almanya: 0-2

Slovakya-Kuzey İrlanda: 1-0

G Grubu

Finlandiya-Malta: 0-1

Polonya-Hollanda: 1-1

L Grubu

Cebelitarık-Karadağ: 1-2

Hırvatistan-Faroe Adaları: 3-1

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.