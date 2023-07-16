Duhan Aksu, Kasımpaşa'da

Süper Lig transfer haberleri: Kasımpaşa, İstanbulspor ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Duhan Aksu, Kasımpaşa'da
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16 Temmuz 2023 14:54
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, İstanbulspor ile sözleşmesi sona eren Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bek oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Tuncer Duhan Aksu, 2017-2018 sezonunda İstanbulspor'a transfer olup, 6 sezon sarı-siyahlı kulübün formasını giymişti.

Tuncer Duhan Aksu, geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 28'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 30 maçta sahaya çıktı.

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