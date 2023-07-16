Duhan Aksu, Kasımpaşa'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, İstanbulspor ile sözleşmesi sona eren Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bek oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Tuncer Duhan Aksu, 2017-2018 sezonunda İstanbulspor'a transfer olup, 6 sezon sarı-siyahlı kulübün formasını giymişti.
Tuncer Duhan Aksu, geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 28'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 30 maçta sahaya çıktı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bek oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Tuncer Duhan Aksu, 2017-2018 sezonunda İstanbulspor'a transfer olup, 6 sezon sarı-siyahlı kulübün formasını giymişti.
Tuncer Duhan Aksu, geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 28'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 30 maçta sahaya çıktı.