Golden State Warriors forveti Draymond Green, takımın basketbol operasyonları başkanı Bob Myers'ın Warriors'tan ayrılma olasılığı hakkında düşüncelerini paylaştı.



NBA tarihindeki en önemli hanedanlardan biri olan Warriors'ın, kendisini başarıya taşıyan önemli kişilerden biri olan Myers'ın bu yaz döneminde takımdan ayrılma olasılığına şimdiden hazırlandığı bildirimişti.



Green, kendi podcast'i 'The Draymond Green Show'da bu konuyla ilgili düşüncelerini şu ifadelerle aktardı:



"'Bu berbat' diye tweet atmıştım. Ve bu cidden berbat bir durum çünkü daha önce de söylediğim gibi, Bob aramın çok iyi olduğu adamlardan biri. 11 yıldır birlikte bu yolculuktayız ve hepimiz her yıl şampiyonluk kazanmak adına çaba harcıyoruz. Bizi harekete geçiren şey bu, hepimiz bunun için varız. Ve bu yüzden, kendisinin burada olmama ihtimalinin olduğunu bilmek pek hoşuma gitmiyor."



"Ayrılsa bile, aramızdaki ilişki yine şimdiki gibi kalacak. Hayatımın geri kalanında devam edeceğini bildiğim bir ilişkimiz var. Kendisi güvendiğim biri ve burada olmayabileceğini bilmek berbat bir durum. Çünkü son 11 yıldır bana öğrettiklerini ve onunla çalışmış olduğum gerçeğini hep takdir etmişimdir.



Bence hayatta hepimizin bizi sorumlu tutan insanlara ihtiyacı var; ve kendisi bana karşı bunu tamamen farklı bir standartta yapıyor. Beni 'Ben takımın genel menajeriyim' şeklinde değil, bir adam olarak, bir lider olarak ve arkadaş olarak sorumlu tutuyor."



Draymond, ifadelerini, "Umarım seneye de burada olur, ve ben de burada olurum." şeklinde sonlandırdı.



