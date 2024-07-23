Draguş: "Trabzon'da evimde gibiyim"

Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Draguş: 'Trabzon'da evimde gibiyim'
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23 Temmuz 2024 16:30
Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Draguş, "Transferimde emeği geçen herkese ve bana yapılan bu sıcak karşılama için teşekkür ederim. Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Taraftarımız ilk günden bu yana bana evimdeymişim gibi hissettirdi. Tutkularının ne kadar fazla olduğunun farkındayım. İyi bir sezon geçirerek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum. Burada kupalar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, "Draguş kendisinden beklentimiz oldukça yüksek bir oyuncu. Birlikte güzel sezonlar geçirmeyi umuyoruz. Trabzonspor'a, Trabzon'a tekrar 'hoş geldin' diyorum. İnşallah burada çok mutlu olur" dedi.

Yeni transferimiz Denis Draguş, 70 numaralı formayı giyecek.

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