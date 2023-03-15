UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Porto, sahasında Inter'i konuk etti.



Dragao Stadyumu'nda oynanan maçta iki takımın da hücumları sonuç getirmedi ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın uzatma bölümü büyük bir heyecana sahne olurken, Porto iki kez direği geçemedi ve Portekiz temsilcisinin bir topu çizgiden çıktı.



Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.



Porto'da sol kanat oyuncusu Pepe, 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından İtalya'daki ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Inter, tur atladı. Inter'e söz konusu maçta galibiyeti getiren golü 86. dakikada Romelu Lukaku atmıştı.



Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Inter'in rakibi, 17 Mart Cuma günü çekilecek kuranın ardından belli olacak.





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