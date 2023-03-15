Dragao'da gol çıkmadı, Hakan turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto ile Inter 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Inter, bu sonucun ardından çeyrek finale yükseldi. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dragao'da gol çıkmadı, Hakan turladı
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15 Mart 2023 00:53
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Porto, sahasında Inter'i konuk etti.

Dragao Stadyumu'nda oynanan maçta iki takımın da hücumları sonuç getirmedi ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın uzatma bölümü büyük bir heyecana sahne olurken, Porto iki kez direği geçemedi ve Portekiz temsilcisinin bir topu çizgiden çıktı.

Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Porto'da sol kanat oyuncusu Pepe, 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından İtalya'daki ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Inter, tur atladı. Inter'e söz konusu maçta galibiyeti getiren golü 86. dakikada Romelu Lukaku atmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Inter'in rakibi, 17 Mart Cuma günü çekilecek kuranın ardından belli olacak.

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