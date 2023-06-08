Down Sendromlular Milli Takımı gösteri maçı yaptı

Down Sendromlular Milli Takımı, UEFA Şampiyonlar Festivali'nde gösteri maçı yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Down Sendromlular Milli Takımı gösteri maçı yaptı
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08 Haziran 2023 18:51
Avrupa Şampiyonu ve Dünya üçüncüsü Down Sendromlular Milli Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde gösteri maçı yaptı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali çerçevesinde oluşturulan mini futbol sahasında yapılan maç öncesi sporcular, seyircileri selamladı.

Oyuncuların, UEFA'nın sosyal sorumluluk programı kapsamında aralarında beşerli iki takım oluşturarak yaptıkları maç çekişmeli geçti.

Keyifli mücadele sonunda sporculara madalya verildi.

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