Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Futsal Şampiyonası hazırlıklarını İzmir'in Bayındır ilçesinde sürdürüyor.



Bozdağ Kamp Tesisleri'nde günde çift idmanla çalışmalarına devam eden özel sporcuların kampı, 26 Şubat'ta tamamlanacak.



Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Sorumlusu İbrahim Acar, gazetecilere Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalara başladıklarını belirtti.



Şampiyonada başarılı olmak istediklerini aktaran Acar, şunları kaydetti:



"Burada 13 günlük bir çalışmamız olacak. Sabah ve akşam çift idman şeklinde çalışıyoruz. Uzun süredir devam eden bir çalışma programımız var zaten inşallah yeni başarılar için son sürat çalışmaya devam ediyoruz. Kamp ortamımız, her şey çok güzel. Tabii milli takımımız dünyanın en iyi 2 takımından birisi. Son 2 dönemin Avrupa şampiyonu olarak, bunun getirdiği bir yük de var bizim için. Rakiplerimizin bize karşı daha farklı çalışmalarla geleceklerini düşünüyoruz. Bizim de yeni çalışma teknikleriyle, yeni çalışma metotlarıyla çalışmalarımız devam ediyor."



Oyunculardan Birkan Dikici ve Resul Orakçı da İtalya'ya şampiyonluk hedefiyle gideceklerini dile getirdi.