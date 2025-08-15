Down sendromlu karateci Ayşegül milli takıma girmeyi hedefliyor

- "Kızım mucizevi bir şekilde dünyaya geldi"

- "En büyük hedefimiz, Türkiye şampiyonasına katılmak"

Tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen Ayşegül Reyyan Şimşek, ailesinin yönlendirmesiyle başladığı karatede kazandığı başarılara milli formayla yenilerini eklemek istiyor.Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan Melihat ve Salih Mürşit Şimşek çiftinin tek çocukları Ayşegül Reyyan, tüp bebek tedavisiyle Down sendromlu olarak dünyaya geldi.Şimşek ailesi, tedavilerinin altıncı denemelerinin ardından kucaklarına aldıkları kızlarının en iyi şekilde yetiştirebilmek için yıllarca çabaladı.Kızlarının eğitiminden sağlığına her şeyiyle yakında ilgilenen aile, Ayşegül'ü sosyalleşmesi için 7 yıl önce spora yönlendirmeye karar verdi.Bu kapsamda Ayşegül, 2018'de Gürsel Demir Spor Kulübü'nde karate eğitimi almaya başladı.Antrenörü Aysun Demir eşliğinde çalışan Ayşegül, kısa sürede kendini geliştirdi.Katıldığı müsabakalarda dereceler alan Ayşegül, İstanbul'da 2024 yılında düzenlenen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda da birincilik elde etti.Ayşegül, son olarak 1-3 Ağustos'ta Rize'de organize edilen Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda kata dalında şampiyon oldu.Antrenörü eşliğinde milli forma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Ayşegül Reyyan, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.Ayşegül Reyyan Şimşek, AA muhabirine, 7 yıldır karateyle ilgilendiğini söyledi.Bu sporu yapmaktan büyük keyif aldığını anlatan Ayşegül Reyyan,dedi.Anne Melihat Şimşek de kızı Ayşegül ile gurur duyduğunu belirtti.Kızının zorlu geçen tüp bebek tedavisinin ardından gelen sürpriz bir özel çocuk olduğunu anlatan Şimşek,diye konuştu.Anne Şimşek, özel çocuklarla yakından ilgilenilmesini ve onlara güvenilmesi gerektiğini belirtti.Şimşek, kızlarına her zaman inandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:Antrenör Aysun Demir de Ayşegül Reyyan'ın yetenekli olduğunu dile getirdi.Ayşegül Reyyan'ın disiplinli çalıştığını anlatan Demir, şunları kaydetti: