Dorukhan Toköz: "Geri dönmek istiyorum!"

Trabzonspor'dan ayrılarak Adana Demirspor'a giden Dorukhan Toköz, yeniden bordo mavili formayı giymek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dorukhan Toköz: 'Geri dönmek istiyorum!'
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10 Mayıs 2024 12:33
Adana Demirsporlu Dorukhan Toköz, yeniden Trabzonspor'a geri dönmek istiyor.

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'tan transfer ettiği Dorukhan Toköz, 2023-2024 sezonunun başında Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı.

Bordo-mavili forma altında 2 sezon boyunca 41 resmi maça çıkan Dorukhan, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Menajeri aracılığıyla iletti

Mücadeleci ruhu ve oyunuyla taraftarların sevgilisi haline gelen Toköz, hafızalara kazındı.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Adana Demirspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 22 karşılaşmada forma giydi ve sadece 1 asistlik katkıda bulundu.

Bu performans, Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılma ihtimalini gündeme getirdi. Oyuncunun menajeri aracılığıyla dönmek istediğini ilettiği öğrenildi. 

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