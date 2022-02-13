Dortmund, Union Berlin deplasmanında zorlanmadı

Bundesliga'da 22. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Union Berlin deplasmanında 3-0 kazandı

Haber; Sporx.com dış haberler
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Dortmund, Union Berlin deplasmanında zorlanmadı
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13 Şubat 2022 19:27
Bundesliga'da 22. hafta mücadelesinde Union Berlin ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı.

Alte Forsterei'de oynanan karşılaşmada konuk takım Dortmund, 3-0'lık skorla kazandı. Galibiyeti getiren golleri 18 ve 25. dakikalarda Marco Reus ile 71'de Raphael Guerreiro kaydetti. 

Alınan bu sonucun ardından Union Berlin 34 puanda kalırken, Dortmund 46 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Union Berlin, Bielefeld deplasmanına gidecek. Dortmund ise sahasında Mönchengladbach'ı konuk edecek.

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