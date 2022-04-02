Almanya Ligi'nde lider Bayern Münih'in 6 puan gerisinde haftaya giren Borussia Dortmund, Leipzig'i ağırladı. Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Leipzig 4-1'lik skorla deplasmanda kazandı. Borussia Dortmund ise Bayern Münih'in 9 puan gerisinde kaldı.
Leipzig'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri 21 ve 30. dakikada Konrad Laimer, 57. dakikada Christopher Nkunku, 86. dakikada Dani Olmo kaydetti. Nkunku 28. lig maçında, 16. golüne ulaştı.
Borussia Dortmund'un tek golü 83. dakikada Donyell Malen'den geldi.
Bu galibiyetin ardından Leipzig puanını 48'e yükseltti. Borussia Dortmund 57 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Borussia Dortmund, Stuttgart'a konuk olacak. Leipzig, Hoffenheim'ı ağırlayacak.
Leipzig'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri 21 ve 30. dakikada Konrad Laimer, 57. dakikada Christopher Nkunku, 86. dakikada Dani Olmo kaydetti. Nkunku 28. lig maçında, 16. golüne ulaştı.
Borussia Dortmund'un tek golü 83. dakikada Donyell Malen'den geldi.
Bu galibiyetin ardından Leipzig puanını 48'e yükseltti. Borussia Dortmund 57 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Borussia Dortmund, Stuttgart'a konuk olacak. Leipzig, Hoffenheim'ı ağırlayacak.