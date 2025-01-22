Dortmund, Nuri Şahin'i gönderdi!

Borussia Dortmund, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Nuri Şahin'in görevine son verildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dortmund, Nuri Şahin'i gönderdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2025 11:09
Son güncelleme 22 Ocak 2025 11:12
Borussia Dortmund, Nuri Şahin'in görevine son verdi.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, teknik direktör Nuri Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bu karar, FC Bologna karşısında alınan 2-1'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından geldi.

İtalya'daki yenilgi üst üste dördüncü yenilgi oldu. Sarı-Siyahlılar bugünkü maçlar öncesinde ligde 13. sıraya, Bundesliga'da ise onuncu sıraya geriledi. CL'ye katılma hedefinden yedi puan uzakta ve bu nedenle ciddi bir tehlike altında.

Şahin, altı aylık yardımcı antrenörlük görevinin ardından geçtiğimiz yaz teknik direktörlük görevine terfi etti. İyi bir başlangıcın ardından, son haftalarda belirgin bir düşüş eğilimi kendini gösterdi.

DORTMUND'DA 5 ADAY VAR

Dortmund şimdi teknik direktör değişikliğiyle buna bir son vermek istiyor.

Dortmund, yeni teknik direktörün kim olduğunu belirlemedi ancak Bild'e göre Erik ten Hag, Urs Fischer, Niko Kovac, Roger Schmidt ve Sandro Wagner isimleriyle görüşmeler yapılacak ve ardından birinde karar kılınacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery