Dortmund cephesinde hakeme tepki var

Borussia Dortmund'un Chelsea'ye 2-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendiği karşılaşma sonrası Alman ekibinin oyuncuları, hakem Danny Desmond Makkelie'ye tepki gösterdi.



Chelsea'nin kazandığı penaltı atışını tekrar ettirmesi gerekçesiyle Dortmund cephesinden yoğun tepki alan hakem Makkelie'yle ilgili yıldız oyuncu Jude Bellingham, "Chelsea'nin penaltısı neden tekrar edildi hiç anlamadım. Üzerine konuşarak başımı belaya sokmak istemiyorum. Karar verildi ve biz de bunu kabul etmek zorunda kaldık" sözlerini kullandı.



Takımın başarılı orta saha oyuncularından Emre Can ise "Biz kaybetmeyi hak etmedik, hakem yüzünden kaybettik. Bu şekilde penaltı tekrarı nasıl olabilir anlamıyorum. Hakem bugün çok kötüydü, bizimle konuşma şekli bile çok kibirliydi" diye konuştu.





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