Donnarumma, PSG taraftarına veda etti!

PSG ile yollarını ayırmaya hazırlanan Gianluigi Donnarumma, taraftarlara duygusal bir veda etti.
Ligue 1'in 2. haftasında PSG, sahasında Angers'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İtalyan kaleci, taraftarların yanına giderek onları selamladı.
Geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen 26 yaşındaki eldiven, kalesinde 43 gol görmüştü. PSG, Donnarumma'nın yerine Lucas Chevalier'i kadrosuna kattı.
Ligue 1'in 2. haftasında PSG, sahasında Angers'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İtalyan kaleci, taraftarların yanına giderek onları selamladı.
Geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen 26 yaşındaki eldiven, kalesinde 43 gol görmüştü. PSG, Donnarumma'nın yerine Lucas Chevalier'i kadrosuna kattı.
Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain taraftarlarına veda etti. pic.twitter.com/VeBrKuXeDb
— Sporxtv (@sporxtv) August 22, 2025