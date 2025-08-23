22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
0-2
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
2-1
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
6-0
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
1-5
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
1-0
22 Ağustos
PSG-Angers
1-0

Donnarumma, PSG taraftarına veda etti!

PSG'den ayrılacak olan Gianluigi Donnarumma, Angers maçının ardından taraftarlara veda etti.

calendar 23 Ağustos 2025 00:18 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 00:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
PSG ile yollarını ayırmaya hazırlanan Gianluigi Donnarumma, taraftarlara duygusal bir veda etti.

Ligue 1'in 2. haftasında PSG, sahasında Angers'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İtalyan kaleci, taraftarların yanına giderek onları selamladı.

Geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen 26 yaşındaki eldiven, kalesinde 43 gol görmüştü. PSG, Donnarumma'nın yerine Lucas Chevalier'i kadrosuna kattı. 


TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
