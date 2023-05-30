Dominik Szoboszlai için 70 milyon euro!

İngiltere Premier Lig'de şampiyonlar Ligi vizesi alan Newcastle United, gözünü transfere çevirdi.



Sky Sports'un haberine göre, İngiliz ekibinin transferdeki ana hedeflerinden birinin RB Leipzig forması giyen Dominik Szoboszlai olduğu aktarıldı.



70 MİLYON EURO ÖDENEBİLİR



Newcastle United'ın, 22 yaşındaki futbolcunun menajeri ile transfer için temasa geçtiği kaydedildi. Newcastle United'ın, bu transfer için Macar orta saha oyuncusunun serbest kalma bedeli olan 70 milyon euro'yu ödemeyi de gözden çıkardığı belirtildi.



Öte yandan Newcastle United'ın, Premier Lig'den düşen Leicester City'den James Maddison'la da ilgilendiği öne sürüldü.



Haberde Newcastle United'ın Maddison ile olası sözleşme imzalamasının Szoboszlai transferine engel olabileceği öne sürüldü.



BU SEZON PERFORMANSI



Leipzig forması altında bu sezon 45 maçta süre bulan Dominik Szoboszlai, 9 gol, 13 asistlik bir performans sergiledi.



