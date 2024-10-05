Dominik Livakovic, Volkan Demirel'in rekoruna göz dikti

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, fark yaratmaya devam ediyor. 29 yaşındaki isim, Twente maçında gösterdiği performansla Volkan Demirel'in rekoruna göz kırptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dominik Livakovic, Volkan Demirel'in rekoruna göz dikti
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05 Ekim 2024 11:39
Fenerbahçeli Dominik Livakovic bu sezon fark yaratmaya devam ediyor...

MOURINHO İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

2023 yazında Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'ye 6 milyon 650 bin Euro'ya transfer olan Hırvat eldiven, geçen sezonki performansı sebebiyle tartışılmış ve zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak 29 yaşındaki isim yeni sezonda takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte yükselişe geçti.

5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Livakovic, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin oynadığı 7 karşılaşmanın tamamında 90 dakika kaleyi korudu ve Göztepe ile Galatasaray maçları haricindeki bütün maçlarda kalesini gole kapatmayı başardı.

MAÇA DAMGA VURDU

Lig haricinde Avrupa'da da kritik kurtarışlar yaparak takımına katkı sağlayan Livakovic, 3 Ekim Perşembe akşamı oynanan Twente maçında yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

VOLKAN DEMİREL'İN REKORUNA GÖZ KIRPTI

Twente karşısında tam 8 kurtarışa imza atan Livakovic, Volkan Demirel'in Nisan 2013'te Fenerbahçe'nin Lazio'yla karşılaştığı Avrupa Ligi çeyrek final maçında yaptığı 9 kurtarıştan sonra bir Avrupa maçında en yüksek kurtarış sayısına ulaşan Fenerbahçe kalecisi oldu. 

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