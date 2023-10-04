Dominik Livakovic topu unuttu

Hırvat eldiven, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son üç maçta kalesini gole kapattı. Çerçeveyi bulan tek tük isabetli şutlarda da kaleye duvar ördü. Liva'nın hedefi; gol yememe serisine yarın da devam etmek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Dominik Livakovic topu unuttu
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04 Ekim 2023 12:02
Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, ofansif istatistikler kadar son haftalarda defansif verilerde de sıra dışı sayılara ulaştı.

Bu sezon çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 3 maçta (Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor) kalesinde gol görmedi.

Fenerbahçe söz konusu 3 maçta kalesini gole kapatmasının yanı sıra kalesine neredeyse isabetli şut dahi attırmadı. Sarı-lacivertlilerin savunması, Dominik Livakovic'e fazla iş bırakmazken, Hırvat eldiven de kalesine gelen isabetli şutlarda gerekeni yaptı.

Tüm isabetli şutları savuşturan Liva'nın hedefi gol yememe serisini perşembe günkü Spartak Trnava maçında da sürdürmek. 




 

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