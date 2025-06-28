Dominik Livakovic'e teklif yok!

Sarı lacivertlilerin 7 milyon euro bonservis istediği Dominik Livakovic'in menajeri de oyuncusuna henüz bir kulüp bulamadı. Fenerbahçe'nin kaleci hedefi ise Uğurcan Çakır.
Trabzonspor kaptanı, sosyal medya baskısına rağmen Fenerbahçe'de forma giymek istediğini söylerken, sarı lacivertliler bu transfer için Berke Özer'in bonservisindeki yüzde 40'lık paydan bile vazgeçmiş durumda.
Fenerbahçe, Volkan Demirel'in "Gerçekleşirse yılın transferi olur" dediği Uğurcan için artık geri sayıma geçmiş durumda.
Trabzonspor kaptanı, sosyal medya baskısına rağmen Fenerbahçe'de forma giymek istediğini söylerken, sarı lacivertliler bu transfer için Berke Özer'in bonservisindeki yüzde 40'lık paydan bile vazgeçmiş durumda.
Fenerbahçe, Volkan Demirel'in "Gerçekleşirse yılın transferi olur" dediği Uğurcan için artık geri sayıma geçmiş durumda.
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