12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Domenico Tedesco, derbiye hazır!

Samandıra'da kalan ve zamanını Fenerbahçe'ye ayıran Domenico Tedesco, Trabzonspor derbisini kazanarak yeni serüvenine zaferle başlamak istiyor.

calendar 12 Eylül 2025 09:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Domenico Tedesco, derbiye hazır!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezona teknik direktör Jose Mourinho ile başlayan ancak Benfica yenilgisinin ardından yollarını ayıran sarı-lacivertliler, uzun süren hoca arayışlarında mutlu sona ulaşmıştı.

Takımı Domenico Tedesco'ya emanet eden sarı-lacivertlilerde tek hedef Trabzonspor maçından zaferle ayrılmak üzerine kurulmuş durumda.

39 yaşındaki teknik adam da kariyerine 3 puanla başlamak için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Daha imzaları atmadan analize başlayan Tedesco, kulüpte kalıyor.



TÜM GÜNÜNÜ DERBİYE AYIRIYOR

Samandıra'da yatan İtalyan çalıştırıcı tüm gününü derbiye ayırıyor. Bu sezon kulüp için şampiyonluğun ne kadar önemli olduğunu bilen ve bunun için çalışacağının sözünü veren Tedesco, takımı da bu yönde hazırlıyor

TRABZONSPOR DERBİSİNE HAZIR

Ancak sahadaki sonuçların ilk haftadan itibaren gelmesi gerektiğini de ifade eden başarılı çalıştırıcı, Trabzonspor derbisine tamamen hazır durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
