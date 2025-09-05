05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe mesajı: "Bu takımı ilk yıl şampiyon yaparım"

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ismi ön plana çıkıyor. İtalyan çalıştırıcı, "Bu takımı ilk yılımda şampiyon yaparım" diyerek iddiasını ortaya koydu.

05 Eylül 2025 13:18
Fotoğraf: Imago
Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe mesajı: 'Bu takımı ilk yıl şampiyon yaparım'
Jose Mourinho'nun ayrılığıyla birlikte teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de, futbol direktörü Devin Özek'in yönetime sunduğu adaylar arasında dikkat çeken bir isim yer alıyor: Domenico Tedesco.
 
HT Spor'un haberine göre, İtalyan asıllı Alman teknik direktör Domenico Tedesco, Fenerbahçe projesine oldukça sıcak bakıyor. 39 yaşındaki teknik adamın, sarı-lacivertli yönetime verdiği mesajda iddialı ifadeler kullandığı belirtildi.
 
"İLK YIL ŞAMPİYON YAPARIM"
 
Habere göre Tedesco, "Ben ilk yıl şampiyon yaparım bu takımı. Bu kadroyla net bir şekilde 4-2-3-1 oynanır" ifadelerini kullanarak hem oyun sistemini hem de hedefini net şekilde ortaya koydu.
 
Tedesco'nun, kariyerinde henüz sıçrama noktası olarak gördüğü başarıyı tam anlamıyla yakalayamadığını düşündüğü ve bu yüzden Fenerbahçe gibi büyük bir camiada görev alma fikrine son derece heyecanla yaklaştığı belirtiliyor.
 
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
 
Fenerbahçe yönetimi, Tedesco dahil olmak üzere birkaç teknik direktör adayıyla görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, hem sportif başarı hem de uzun vadeli proje için en uygun ismi belirlemek adına detaylı bir değerlendirme süreci yürütüyor.
 
Tedesco, daha önce RB Leipzig, Schalke 04 ve Spartak Moskova gibi kulüplerde teknik direktörlük yapmış, özellikle genç yaşına rağmen modern futbol anlayışıyla dikkat çekmişti.
