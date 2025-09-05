Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe mesajı: 'Bu takımı ilk yıl şampiyon yaparım'

Jose Mourinho'nun ayrılığıyla birlikte teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe 'de, futbol direktörü Devin Özek'in yönetime sunduğu adaylar arasında dikkat çeken bir isim yer alıyor: Domenico Tedesco.

HT Spor'un haberine göre, İtalyan asıllı Alman teknik direktör Domenico Tedesco, Fenerbahçe projesine oldukça sıcak bakıyor. 39 yaşındaki teknik adamın, sarı-lacivertli yönetime verdiği mesajda iddialı ifadeler kullandığı belirtildi.

"İLK YIL ŞAMPİYON YAPARIM"

Habere göre Tedesco, "Ben ilk yıl şampiyon yaparım bu takımı. Bu kadroyla net bir şekilde 4-2-3-1 oynanır" ifadelerini kullanarak hem oyun sistemini hem de hedefini net şekilde ortaya koydu.

Tedesco'nun, kariyerinde henüz sıçrama noktası olarak gördüğü başarıyı tam anlamıyla yakalayamadığını düşündüğü ve bu yüzden Fenerbahçe gibi büyük bir camiada görev alma fikrine son derece heyecanla yaklaştığı belirtiliyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe yönetimi, Tedesco dahil olmak üzere birkaç teknik direktör adayıyla görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, hem sportif başarı hem de uzun vadeli proje için en uygun ismi belirlemek adına detaylı bir değerlendirme süreci yürütüyor.

Tedesco, daha önce RB Leipzig, Schalke 04 ve Spartak Moskova gibi kulüplerde teknik direktörlük yapmış, özellikle genç yaşına rağmen modern futbol anlayışıyla dikkat çekmişti.