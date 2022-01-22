Domenec Torrent, Umut Bozok'u istedi!

Domenec Torrent, Kasımpaşa'nın golcüsüne bayıldı. Başkan Burak Elmas ile görüşen İspanyol hoca, "İhtiyacımız olan isim. Şimdi almalıyız" dedi. İşte detaylar...

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Domenec Torrent, Umut Bozok'u istedi!
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22 Ocak 2022 13:31
Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçında rakip santrfor Umut Bozok'a hayran kaldı.

Maçta 1 gol atan Umut Bozok'un çok güçlü olduğunu ifade eden Torrent, Başkan Burak Elmas ile görüşerek oyuncunun transfer durumunu sordu.

Lacivert-beyazlıların sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Lorient'ten kiraladığı 26 yaşındaki golcünün geçtiğimiz günlerde bonservisini aldı. Ligde 10 gol atan Umut için kapının 3 milyon euro'dan açılması bekleniyor.


DOĞUŞTAN ASLAN

Çocukluğundan bu yana Galatasaraylı olduğunu ifade eden Umut Bozok, attığı golden sonra sevinmedi. Süper Lig'in ilk yarısında yapılan maçta da fileleri sarsan Umut o zaman da sevinmemişti. 

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