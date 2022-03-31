Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a iyi haber!

Süper Lig'de bu hafta sonu lider Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'a Domagoj Vida'dan iyi haber geldi.
Hazırlık maçında oynadığı Bulgaristan karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Hırvat oyuncu ikinci yarının başında sakatlanarak yerini Ivan Perisic'e bırakmıştı.
Tecrübeli futbolcunun son durumu merak edilirken, çekilen MR'ı temiz çıktı. A Spor'un haberine göre Vida'nın Trabzonspor maçında oynamasına engel bi durum olmadığı öğrenildi.
Hazırlık maçında oynadığı Bulgaristan karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Hırvat oyuncu ikinci yarının başında sakatlanarak yerini Ivan Perisic'e bırakmıştı.
Tecrübeli futbolcunun son durumu merak edilirken, çekilen MR'ı temiz çıktı. A Spor'un haberine göre Vida'nın Trabzonspor maçında oynamasına engel bi durum olmadığı öğrenildi.