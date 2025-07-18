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Doğancan Kılıç, Uşakspor'dan ayrıldı

3'üncü Lig temsilcisi Uşakspor'da tecrübeli savunma oyuncusu Doğancan Kılıç, veda mesajı yayınladı.

calendar 18 Temmuz 2025 13:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Doğancan Kılıç, Uşakspor'dan ayrıldı
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TFF 3.Lig temsilcisi Uşakspor'da tecrübeli savunma oyuncusu Doğancan Kılıç, veda mesajı yayınladı. G

eçen sezon kırmızı-siyahlı formayla 28 maça çıkan 32 yaşındaki stoper, "Uşakspor'la olan sözleşmemin sona erdiğini üzülerek ama bir o kadar da güzel anılarla dolu bir kalple duyurmak istiyorum. Bu formayı gururla taşıdığım her gün, sahaya çıktığım her an, bana verilen desteğin, güvenin ve sevginin karşılığını vermeye çalıştım. Uşak benim için sadece bir durak değil, yüreğimde yer eden bir şehir, bir aile oldu. Hakkım varsa helal olsun, siz de helal edin" ifadelerini kullandı.
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