Djordjevic: 'Fenerbahçe'de her şeyi kazanmak istiyorum!'

"KAZANMA İSTEĞİ VE ENERJİ!"

"İKİ KALİTELİ VE TUTKULU TAKIMIN MAÇI"

"FENERBAHÇE'DE HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM"

"POLONARA ÇOK DAHA FAZLA KATKI VERECEK"

Achille Polonara: "Benim için Fenerbahçe Beko demek, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri demek. Aynı zamanda Fenerbahçe taraftarının önünde parkeye çıkacak olmaktan dolayı büyük bir heyecan duyuyorum." pic.twitter.com/3PFQk5YPaW



— Sporx (@sporx) August 30, 2021

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Olimpia Milan ile oynanacak THY EuroLeague maçı öncesi La Gazzetta dello Sport'a konuştu.- Sezona çok zorlu bir fikstürle başladık. Lider olan Milan ise tam tersi bir fikstürle başladı. Sezon içerisinde bazı güçlükleri de aşmamız gerekti. Ancak, her maç muazzam bir ruh ortaya koyduk. CSKA Moskova zaferinin artık yeniden yükseliş olmasını umuyoruz. Şimdi Milan ile çok zorlu bir maçımız var. EuroLeague lideriyle karşılaşacağız, zafere inanıyoruz, savaşacağız!- Virtus'ta meydana getirdiğimiz savaşçı ruhu Fenerbahçe'de de ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Herkes Milan'ın kazanmasını bekliyordu ama onları geçip şampiyon olduk. Kazanma isteği ve enerji her zaman fark yaratır. Virtus'taki plan buydu.- Kadrolarını daha kaliteli hale getirdiler. Melli gibi karizmatik bir lideri kadroya kattılar. Bence kadrolarındaki eksik parçayı tamamladılar böylece. Atletizm ve esnekliği Hall, Mitoglou ve Ricci transferleriyle kapattılar. Ricci, Virtus'ta benim kaptanımdı. Delaney - Rodriguez - Hines gibi tecrübeli oyuncuların yanında Shields gibi çok kaliteli bir oyuncuları da var.- Hayır. Geçen yıl çok iyi başlamamışlardı ama Messina geldiğinden beri ligin en iyilerinden biri olmayı başardılar. Bence bu sezonun şampiyonluk favorilerinden biri Milan. Tekrar Final Four'da olacaklarını düşünüyorum.- İki kaliteli ve tutkulu takım arasında önemli bir maç olacak. Ancak normal sezon çok uzun ve sadece sıralamayla ilgili bir maç olacak.- Tek hedefim Fenerbahçe ile her şeyi kazanmak! En kötü ihtimalle bu yolda elimden gelen her şeyi vermek, her şeyi denemk. Oyuncularıma basketbolun sıkı antrenmanlardan geçtiğini söylüyorum. Şampiyonu belirleyen fark iyi antrenmandan geçer.- Bana göre çok kaliteli bir oyuncu. Kendisini çok geliştirmiş ve önemli katkılar sunuyor. Ondan daha güçlü performanslar bekliyorum. Buna da inanıyorum.