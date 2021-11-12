Djordjevic: 'Fenerbahçe'de her şeyi kazanmak istiyorum!'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Olimpia Milan ile oynanacak THY EuroLeague maçı öncesi La Gazzetta dello Sport'a konuştu.
İşte Djordjevic'in sözleri:
"Sezona zorlu ve şanssız başladınız. İlk 5 maçın 4'ünü kaybettiniz. Ardından ilk 7 maç sonrası kulübün de şikayetleri oldu. EuroLeague hakemlerle ilgili bir bildiri yayınlandı. CSKA karşısında ise deplasmanda ikna edici bir galibiyet aldınız. Fenerbahçe, yükselme sürecine girdi diyebilir miyiz?"
- Sezona çok zorlu bir fikstürle başladık. Lider olan Milan ise tam tersi bir fikstürle başladı. Sezon içerisinde bazı güçlükleri de aşmamız gerekti. Ancak, her maç muazzam bir ruh ortaya koyduk. CSKA Moskova zaferinin artık yeniden yükseliş olmasını umuyoruz. Şimdi Milan ile çok zorlu bir maçımız var. EuroLeague lideriyle karşılaşacağız, zafere inanıyoruz, savaşacağız!
"KAZANMA İSTEĞİ VE ENERJİ!"
"Virtus Bologna ile Milan'a karşı kazandığınız İtalya şampiyonluğunun üstünden 5 ay geçti. Messina'ya karşı yine benzer bir maç planınız mı olacak?"
- Virtus'ta meydana getirdiğimiz savaşçı ruhu Fenerbahçe'de de ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Herkes Milan'ın kazanmasını bekliyordu ama onları geçip şampiyon olduk. Kazanma isteği ve enerji her zaman fark yaratır. Virtus'taki plan buydu.
"Geçen sezonla karşılaştıracak olursak Milan'da neler değişti sence?"
- Kadrolarını daha kaliteli hale getirdiler. Melli gibi karizmatik bir lideri kadroya kattılar. Bence kadrolarındaki eksik parçayı tamamladılar böylece. Atletizm ve esnekliği Hall, Mitoglou ve Ricci transferleriyle kapattılar. Ricci, Virtus'ta benim kaptanımdı. Delaney - Rodriguez - Hines gibi tecrübeli oyuncuların yanında Shields gibi çok kaliteli bir oyuncuları da var.
"İKİ KALİTELİ VE TUTKULU TAKIMIN MAÇI"
"8 haftanın ardından Milan'ın zirvede olması sürpriz mi?"
- Hayır. Geçen yıl çok iyi başlamamışlardı ama Messina geldiğinden beri ligin en iyilerinden biri olmayı başardılar. Bence bu sezonun şampiyonluk favorilerinden biri Milan. Tekrar Final Four'da olacaklarını düşünüyorum.
"Her iki takım için de bunun bir playoff provası olacağını düşünüyor musun?"
- İki kaliteli ve tutkulu takım arasında önemli bir maç olacak. Ancak normal sezon çok uzun ve sadece sıralamayla ilgili bir maç olacak.
"FENERBAHÇE'DE HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM"
"Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladın. Kişisel hedefin nedir?"
- Tek hedefim Fenerbahçe ile her şeyi kazanmak! En kötü ihtimalle bu yolda elimden gelen her şeyi vermek, her şeyi denemk. Oyuncularıma basketbolun sıkı antrenmanlardan geçtiğini söylüyorum. Şampiyonu belirleyen fark iyi antrenmandan geçer.
"POLONARA ÇOK DAHA FAZLA KATKI VERECEK"
"Fenerbahçe, sezon başında Achille Polonara'yı transfer etti. Kendisi İtalya Milli Takımı'nda da oynuyor. Son yıllarda kendini çok geliştirdi. Ne düşünüyorsun?"
- Bana göre çok kaliteli bir oyuncu. Kendisini çok geliştirmiş ve önemli katkılar sunuyor. Ondan daha güçlü performanslar bekliyorum. Buna da inanıyorum.
İşte Djordjevic'in sözleri:
"Sezona zorlu ve şanssız başladınız. İlk 5 maçın 4'ünü kaybettiniz. Ardından ilk 7 maç sonrası kulübün de şikayetleri oldu. EuroLeague hakemlerle ilgili bir bildiri yayınlandı. CSKA karşısında ise deplasmanda ikna edici bir galibiyet aldınız. Fenerbahçe, yükselme sürecine girdi diyebilir miyiz?"
- Sezona çok zorlu bir fikstürle başladık. Lider olan Milan ise tam tersi bir fikstürle başladı. Sezon içerisinde bazı güçlükleri de aşmamız gerekti. Ancak, her maç muazzam bir ruh ortaya koyduk. CSKA Moskova zaferinin artık yeniden yükseliş olmasını umuyoruz. Şimdi Milan ile çok zorlu bir maçımız var. EuroLeague lideriyle karşılaşacağız, zafere inanıyoruz, savaşacağız!
"KAZANMA İSTEĞİ VE ENERJİ!"
"Virtus Bologna ile Milan'a karşı kazandığınız İtalya şampiyonluğunun üstünden 5 ay geçti. Messina'ya karşı yine benzer bir maç planınız mı olacak?"
- Virtus'ta meydana getirdiğimiz savaşçı ruhu Fenerbahçe'de de ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Herkes Milan'ın kazanmasını bekliyordu ama onları geçip şampiyon olduk. Kazanma isteği ve enerji her zaman fark yaratır. Virtus'taki plan buydu.
"Geçen sezonla karşılaştıracak olursak Milan'da neler değişti sence?"
- Kadrolarını daha kaliteli hale getirdiler. Melli gibi karizmatik bir lideri kadroya kattılar. Bence kadrolarındaki eksik parçayı tamamladılar böylece. Atletizm ve esnekliği Hall, Mitoglou ve Ricci transferleriyle kapattılar. Ricci, Virtus'ta benim kaptanımdı. Delaney - Rodriguez - Hines gibi tecrübeli oyuncuların yanında Shields gibi çok kaliteli bir oyuncuları da var.
"İKİ KALİTELİ VE TUTKULU TAKIMIN MAÇI"
"8 haftanın ardından Milan'ın zirvede olması sürpriz mi?"
- Hayır. Geçen yıl çok iyi başlamamışlardı ama Messina geldiğinden beri ligin en iyilerinden biri olmayı başardılar. Bence bu sezonun şampiyonluk favorilerinden biri Milan. Tekrar Final Four'da olacaklarını düşünüyorum.
"Her iki takım için de bunun bir playoff provası olacağını düşünüyor musun?"
- İki kaliteli ve tutkulu takım arasında önemli bir maç olacak. Ancak normal sezon çok uzun ve sadece sıralamayla ilgili bir maç olacak.
"FENERBAHÇE'DE HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM"
"Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladın. Kişisel hedefin nedir?"
- Tek hedefim Fenerbahçe ile her şeyi kazanmak! En kötü ihtimalle bu yolda elimden gelen her şeyi vermek, her şeyi denemk. Oyuncularıma basketbolun sıkı antrenmanlardan geçtiğini söylüyorum. Şampiyonu belirleyen fark iyi antrenmandan geçer.
"POLONARA ÇOK DAHA FAZLA KATKI VERECEK"
"Fenerbahçe, sezon başında Achille Polonara'yı transfer etti. Kendisi İtalya Milli Takımı'nda da oynuyor. Son yıllarda kendini çok geliştirdi. Ne düşünüyorsun?"
- Bana göre çok kaliteli bir oyuncu. Kendisini çok geliştirmiş ve önemli katkılar sunuyor. Ondan daha güçlü performanslar bekliyorum. Buna da inanıyorum.
Achille Polonara: "Benim için Fenerbahçe Beko demek, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri demek. Aynı zamanda Fenerbahçe taraftarının önünde parkeye çıkacak olmaktan dolayı büyük bir heyecan duyuyorum." pic.twitter.com/3PFQk5YPaW
— Sporx (@sporx) August 30, 2021