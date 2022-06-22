Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Polonya'da

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı 20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrindeki King's Stadium'da oynanacak.

İşte Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama:



"Fenerbahçemizin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Bu maçın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak."





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