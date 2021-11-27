Dimitris Pelkas, eski günlerini arıyor

Fenerbahçe'de geçen sezonun en etkili oyuncularından biri olan Dimitris Pelkas, bu sezon ise şimdiye kadar istediği kadar süre bulamadı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Dimitris Pelkas, eski günlerini arıyor
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27 Kasım 2021 14:29
Fenerbahçe'nin Yunan orta sahası Dimitris Pelkas eski günlerini aratıyor. Geçen sezon ilk 11'in vazgeçilmezi olan Yunan futbolcu, Pereira'nın gelişiyle birlikte yedek kulübesine hapsoldu.

GEÇEN YIL 16 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçen sezon ligde oynadığı 34 maçta 8 gol – 8 asistlik performansla 16 gole katkı sağlayan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise gol ya da asist katkısı yapamadı.

Pelkas bu sezon toplam 12 maçta 390 dakika sahada kaldı.


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