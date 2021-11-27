Dimitris Pelkas, eski günlerini arıyor

Fenerbahçe'nin Yunan orta sahası Dimitris Pelkas eski günlerini aratıyor. Geçen sezon ilk 11'in vazgeçilmezi olan Yunan futbolcu, Pereira'nın gelişiyle birlikte yedek kulübesine hapsoldu.



GEÇEN YIL 16 GOLE KATKI SAĞLADI



Geçen sezon ligde oynadığı 34 maçta 8 gol – 8 asistlik performansla 16 gole katkı sağlayan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise gol ya da asist katkısı yapamadı.



Pelkas bu sezon toplam 12 maçta 390 dakika sahada kaldı.





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