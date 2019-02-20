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Diego Simeone: "Cristiano harika bir hamleydi!"

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Juventus ile oynayacakları maç öncesi basının karşısına çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Diego Simeone: 'Cristiano harika bir hamleydi!'
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20 Şubat 2019 04:41
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Juventus ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı öncesinde açıklamalar yaptı.

"Bu maçı oynamak için çok büyük heves duyuyorum." diyerek sözlerine başlayan Simeone, "Juventus gibi güçlü rakiplere karşı bu tür maçları oynamak gurur verici. Kulüp olarak gelişmemizi ve büyümemizi sağlıyor. Bir sonraki tura yükselmek için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor ve kulüp olarak da buna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Bir muhabirin 'Erken final' sözleri üzerine Arjantinli teknik adam, "Erken final mi? Hayır, Juventus ile sadece son 16 maçına çıkacağız ve kazanan kupa almayacak. Üst düzey oyunculara sahip, aynı teknik direktörle uzun yıllardır çalışan çok güçlü bir kulübe karşı iki maç yapacağız. Biz de kendi kalitemizi göstermeyi çalışacağız." diyerek sözlerini sürdürdü.

Juventus'un favori gösterilmesiyle ilgili gelen soruya ise Simeone, "Kimse bu tür etiketlere sahip olarak oynamak istemez. Cristiano Ronaldo da Juventus'un kadrosunu güçlendirmek için yaptığı harika bir hamleydi. Ancak, biz kendi kadromuz üzerine yoğunlaşmış durumdayız." yanıtını vererek basın toplantısını noktaladı.

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