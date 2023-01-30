Dia Saba'nın yeni takımı açıklandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba, ülkesinin Maccabi Haifa takımıyla anlaştı.



Maccabi Haifa'dan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Demir Grup Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve geçen ay ailesel sebepler nedeniyle kulüpten ayrılan Saba, tüm kulvarlarda 20 maçta 6 gol ve 7 asistlik performansıyla öne çıkmıştı.



Dia Saba, İsrail Milli Takımı'nda ise 11 maçta 3 kez ağları sarstı.





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