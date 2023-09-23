Devlerin gözü Antonio Nusa'da

Chelsea ve Arsenal başta olmak üzere birçok kulüp Club Brugge forması giyen Antonio Nusa'yı takip ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Devlerin gözü Antonio Nusa'da
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23 Eylül 2023 17:41
Son güncelleme 23 Eylül 2023 17:42
Belçika Lig'i ekiplerinden Club Brugge forması giyen 18 yaşındaki genç golcü Antonio Nusa, dev kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea ve Arsenal başta olmak üzere Premier Lig, Fransa ve Serie A gibi liglerden birçok kulüp, Antonio Nusa'nın durumunu yakından izliyor. Gösterdiği performansla beğeni kazanan Nusa için özellikle Chelsea'nin yakında girişimlere başlayabileceği belirtiliyor. 

CHELSEA YAZ AYINI BEKLİYOR 

Haberde; Hücum hattında birçok oyuncusu bulunan Chelsea'nin Nusa için kulübüne devre arasında teklif yapmayı düşünmediği ve yaz ayını bekleyeceği belirtildi. 

Öte yandan Nusa için ciddi bir talip çıkması durumunda Londra ekibinin Ocak ayı kış transfer döneminde de Club Brugge'a teklif sunabileceği ifade edildi. 

BEŞİKTAŞ MAÇINDA İZLENDİ

Club Brugge'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada Arsenal, PSV, Manchester United, Borussia Dortmund ve Marsilya'nın transfer gözlemcileri Antonio Nusa'yı tribünden izlemişti. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Brugge'de 11 karşılaşmaya çıkan Nusa 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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