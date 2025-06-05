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Devin Özek için 87 milyon euroluk gerçek!

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek, eski takımı Bayer Leverkusen'de yaptıkları ile dikkat çekti.

calendar 05 Haziran 2025 08:58 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 10:07
Haber: Sabah
Devin Özek için 87 milyon euroluk gerçek!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'i bu sezon Galatasaray'ın 11 puan gerisinde ikinci sırada bitirdi. 

Sarı-lacivertli takım, gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, yönetim ve teknik direktör Jose Mourinho'ya tepkiler yağdı.

Şampiyonluk hasretini 11 sezona çıkaran Kanarya, yeni sezonda birçok değişiklik yapma kararı aldı.



BRANCO'NUN YERİNE ÖZEK

Ciddi bir yapılanma içerisinde olan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Mario Branco'dan boşalan futbol direktörlük görevine 30 yaşındaki Devin Özek'i getirdi.

1 Mart'ta Bayer Leverkusen'den ayrılan Türk-Alman kökenli Özek, genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda adından söz ettirmeyi başardı. İşte kısa sürede yaptıkları:

2016'da futbol kariyerini bıraktıktan sonra 2017'de Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes&Elsasser şirketinde scout ve futbol yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

2021'de Leverkusen'de scout görevine getirilirken kısa sürede uluslararası ilişkiler sorumlusu ve sportif direktör yardımcısı pozisyonlarına yükseldi.

UEFA B Lisansı'na sahip olan Özek, Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini akıcı bir şekilde konuşabiliyor.

GRİMALDO, BONİFACE VE XHAKA

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87 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Leon Bailey'nin 32'ye, Moussa Diaby'nin 55 milyon Euro'ya Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satışından 87 milyon Euro kazandırdı.


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