Phoenix Suns yıldızı Devin Booker takım tarihinin en skorer oyuncusu olsa da, çabaları Portland Trail Blazers'a karşı alınan 121-119 yenilgi için yetmedi.



Karşılaşmada 34 sayı bulan Booker, Hall of Fame oyuncu Walter Davis'in 15.668 kariyer sayısını üçüncü çeyrekte geride bırakmayı başardı.



Bradley Beal 25 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynarken, Kevin Durant ise 27 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı.



Altı oyuncusu çift haneli skor üreten Trail Blazers'ta Deandre Ayton, 25 sayı ve 20 ribaundla başı çeken isim oldu. Deni Avdija 24 sayıyla oynarken, Scoot Henderson ise galibiyette 15 sayı ve 6 asistlik bir katkı yaptı.



Booker, 2015'te Kentucky Üniversitesi'nden 13. sıradan draft edildiğinden beri kariyerinin tamamını Phoenix'te geçirdi. Maç başına 24,4 sayıyla Suns tarihindeki en yüksek üçüncü sayı ortalamasına sahip olan (Kevin Durant ve Charlie Scott) Booker, ayrıca 641 maçta 5.1 asist ve 4.0 ribaund istatistikleri yakaladı.



28 yaşındaki oyuncu, Phoenix tarihinde en yüksek skor üretilen beş performanstan dördüne sahip ve 2017'deki 70 sayılık performansı ise NBA tarihinde bu alanda 13. sırada yer alıyor.



Gecenin diğer sonuçları:



Wizards 124-114 Hornets

Hawks 132-130 Pistons

Rockets 118-124 Knicks

Kings 116-114 Timberwolves

Bucks 96-125 Thunder

Spurs 109-128 Grizzlies

Pelicans 113-125 Nuggets

Pacers 112-111 Jazz

Magic 99-104 Warriors



